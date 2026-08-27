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От сцены к алтарю: 8 известных актеров и их детей, ушедших в монастырь и церковное служение

От сцены к алтарю: 8 известных актеров и их детей, ушедших в монастырь и церковное служение

Актерская профессия — это постоянный шум, свет софитов и жизнь на виду у тысяч зрителей. Тем сильнее контраст, когда известные артисты или дети знаменитых творческих династий резким поворотом оставляют сцену и выбирают церковное служение или монастырский постриг.

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