От сцены к алтарю: 8 известных актеров и их детей, ушедших в монастырь и церковное служение

Актерская профессия — это постоянный шум, свет софитов и жизнь на виду у тысяч зрителей. Тем сильнее контраст, когда известные артисты или дети знаменитых творческих династий резким поворотом оставляют сцену и выбирают церковное служение или монастырский постриг.