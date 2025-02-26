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Царьград

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Нардеп Дубинский: Путин выбрал двух кандидатов на должность президента Украины

Нардеп Дубинский: Путин выбрал двух кандидатов на должность президента Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что президент России Владимир Путин уже нашел двух кандидатов на должность легитимного президента Украины.

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