"Реал Сосьедад" и "Сельта" сыграли вничью 0:0 в матче Ла Лиги

В Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" завершил матч с "Сельтой" вничью, 0:0. Русский полузащитник Арсен Захарян остался в запасе.
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