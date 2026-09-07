АЛУФЬЕВО
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АЛУФЬЕВО

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В некоторых квартирах района установили извещатели, реагирующие на дым

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтуфьевского района города вместе с инспектором МЧС по  Москве провели рейд в жилых домах.

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