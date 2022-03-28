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Утром понедельника пробки в Симферополе достигли 8 баллов

Утром понедельника пробки в Симферополе достигли 8 баллов

Утром 28 марта Симферополь «парализовали» автомобильные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на симферопольских дорогах сейчас достигают 8 баллов из 10.

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