Утром понедельника пробки в Симферополе достигли 8 баллов

Утром 28 марта Симферополь «парализовали» автомобильные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на симферопольских дорогах сейчас достигают 8 баллов из 10.
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