БРИКС против экономического шантажа: в Нью-Дели обозначили контуры нового мира

REUTERS /Kristina Solovyova/Pool Новый мировой расклад 12 сентября обсудили в Нью-Дели. На саммите БРИКС выстраивают политические и экономические связи.
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