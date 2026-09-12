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БРИКС против экономического шантажа: в Нью-Дели обозначили контуры нового мира

БРИКС против экономического шантажа: в Нью-Дели обозначили контуры нового мира

REUTERS /Kristina Solovyova/Pool Новый мировой расклад 12 сентября обсудили в Нью-Дели. На саммите БРИКС выстраивают политические и экономические связи.

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