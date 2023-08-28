Гороскоп и трагическая судьба главы ЧВК «Вагнер»: разбор астролога Зои Климюк Елена ГалицкаяАстролог Зоя Климюк провела анализ гороскопа и матрицы судьбы Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», и обнаружила интересные точки, предрекающие его судьбу.
Гороскоп и трагическая судьба главы ЧВК «Вагнер»: разбор астролога Зои Климюк Елена ГалицкаяАстролог Зоя Климюк провела анализ гороскопа и матрицы судьбы Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», и обнаружила интересные точки, предрекающие его судьбу.
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