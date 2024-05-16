Госсекретарь минэкологии Словакии: Состояние премьера Фицо стабильное

Государственный секретарь министерства окружающей среды Словакии Филип Куффа поделился информацией о состоянии премьер-министра Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, на своей странице в социальной сети.
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