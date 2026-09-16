Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Снимите корону!»: Шахназаров жёстко прошёлся по Киркорову, эстрада превратилась в цирк за миллиарды

«Снимите корону!»: Шахназаров жёстко прошёлся по Киркорову, эстрада превратилась в цирк за миллиарды

Российская эстрада давно научилась делать главное — производить впечатление. Чем больше экранов, чем ярче костюм, чем дороже декорации и громче фамилия на афише, тем грандиознее должно выглядеть представление.

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