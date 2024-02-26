«Игроки» показали в театре под руководством Всеволода Шиловского

В театре-студии Всеволода Шиловского прошел показ плутовской истории по пьесе Н.В. Гоголя «Игроки». Зрительный зал рассчитан на 100 зрителей, отличительная черта сцены заключается в том, что она находится буквально в метре от зрительного зала, что позволяет полностью погрузиться в происходящее на сцене.