Илон Маск анонсировал уникальную акцию: каждый день по миллиону долларов для избирателей! Юлия ЧелкановаАмериканский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сделал неожиданное заявление, пообещав ежедневно раздавать избирателям по одному миллиону долларов.
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