Представители 70 стран спели хором в гранд-финале премии «Кардо»

На острове Русский во Владивостоке завершился гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо».
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