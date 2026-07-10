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Атака на ростовский аэродром была сорвана благодаря обращению исполнителя в ФСБ

Атака на ростовский аэродром была сорвана благодаря обращению исполнителя в ФСБ

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что планировавшаяся атака киевского террористического режима на военный аэродром в Ростове-на-Дону была сорвана благодаря добровольному обращению исполнителя в российские спецслужбы.

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