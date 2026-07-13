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Как решение Петра Чернышёва уехать в США разрушило спортивную карьеру Марии Аникановой и привело её в кино

Как решение Петра Чернышёва уехать в США разрушило спортивную карьеру Марии Аникановой и привело её в кино

Внезапное решение фигуриста Петра Чернышёва уехать в США за несколько дней до важного турнира поставило крест на спортивном будущем его партнёрши Марии Аникановой.

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