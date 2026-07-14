Экс-дизайнера BMW не возьмут на работу в АвтоВАЗ. Вчера Пьер Леклерк получил российское гражданство, однако в АвтоВАЗе, ГАЗе, КамАЗе и «Москвиче» заявили, что не собираются приглашать его на работу, пишет Mash https://t.
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