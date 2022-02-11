Мировоззрение

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Какие русские слова за границей под запретом — и почему

Какие русские слова за границей под запретом — и почему

Вне пределов любимого отечества к использованию тех или иных слов следует отнестись с осторожностью. Причём речь не только про пару словечек, подхваченных вами у гида или таксиста, или ваш нелепый школьный английский или французский со словарём.

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