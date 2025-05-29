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Самое страшное случилось: Россия готовит ядерное оружие

Самое страшное случилось: Россия готовит ядерное оружие

Валентин Филиппов Решила Германия Украине ракеты передать. Эти, дальнобойные. И разрешить им пулять по нам.

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Комментарии
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Eduard
Правидьно делает,воевать с 32страны НАТО с танами? Бто смешно.Все кто в НАТО пришол,это сиертники!
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4 час.
s
sobering
&quot;А теперь давайте вместе ответим на вопрос, на что они нас провоцируют&quot;..........................   Это не они нас провоцируют. Европу , как и США, Глобальный Предиктор  (глобалисты) ведёт к развалу. В Европе предполагается халифат с новыми языками и новыми народностями. США тоже будут валиться на части. Просто так евро-американские политики не ведут свои государства к развалу. Все они понимают что они делают. Ставка у глобалистов на Китай, как на центр концентрации управления, но Китай пока сопли жуёт и на этот уровень выходит Россия. Конечно и для России, как будущему мировому жандарму, по хотелкам глобалистов подготавливается конец. Но это бабушка на двое сказала.
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4 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Очень много почему . Идут поставки в Европу энергоносителей , металлов , продукции?
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3 час.
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