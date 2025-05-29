Самое страшное случилось: Россия готовит ядерное оружие

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sobering

"А теперь давайте вместе ответим на вопрос, на что они нас провоцируют".......................... Это не они нас провоцируют. Европу , как и США, Глобальный Предиктор (глобалисты) ведёт к развалу. В Европе предполагается халифат с новыми языками и новыми народностями. США тоже будут валиться на части. Просто так евро-американские политики не ведут свои государства к развалу. Все они понимают что они делают. Ставка у глобалистов на Китай, как на центр концентрации управления, но Китай пока сопли жуёт и на этот уровень выходит Россия. Конечно и для России, как будущему мировому жандарму, по хотелкам глобалистов подготавливается конец. Но это бабушка на двое сказала.