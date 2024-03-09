Еще две структуры получат доступ к записям с дорожных камер

Служба разведки и безопасности (СБР) и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) получат доступ к видеоизображениям, передаваемым камерами наблюдения Автоматизированной системы наблюдения "Контроль движения".
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