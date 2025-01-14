Новый Ближний Восток: столкнутся ли Израиль и Турция в борьбе за сирийское наследство?

Недавний доклад Якова Нагеля, подготовленный с ведома и при непосредственном участии кабинета министров Биньямина Нетаньяху, привлёк внимание к перспективам турецко-израильского противостояния в процессе разграничения сфер влияния и непосредственного территориального контроля в «постасадовской» Сирии.
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