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Царьград

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"Сотый" стал роскошью: как новые автомобили влияют на рынок бензина АИ-100

"Сотый" стал роскошью: как новые автомобили влияют на рынок бензина АИ-100

В России спрос на бензин АИ-100 стал расти. Пик продаж приходится на лето.Обновление автопарка и повышение требований к качеству топлива способствуют росту производства бензина АИ-100 с высоким октановым числом.

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