Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
Территория Героев...(110)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
спасибо за фото и сведения о наших героях
Ответить
7 час.
Жанна Чешева
И вам спасибо, Владимир, за отзыв.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии