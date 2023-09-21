Территория Героев...(110)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.