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Всё о женщинах

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50-летнюю телеведущую обругали в сети за фото в бикини

50-летнюю телеведущую обругали в сети за фото в бикини

Пользователи сети обругали американскую телеведущую Ларсу Пиппен за откровенное фото. Соответствующая публикация с комментариями появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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