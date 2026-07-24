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Звёздная война не закончена. С паразитами придётся сражаться до победы

Звёздная война не закончена. С паразитами придётся сражаться до победы

Колонизация нашими предками планеты Мидгард-земля, на которой мы с вами до сих пор живём, была произведена нашими предками в своё время настолько продуманно, тихо и аккуратно, что Тёмные Силы – космические бандиты (паразитические цивилизации) – более полумиллиона лет не подозревали о реализации этой удачной и, как потом оказалось, очень важной для всей Вселенной, спецоперации Светлых Сил.

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