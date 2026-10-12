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Nissan NX7 станет четвертой моделью электрифицированной серии N Dongfeng Nissan

Nissan NX7 станет четвертой моделью электрифицированной серии N Dongfeng Nissan

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Nissan NX7 заметили на дорогах Китая перед ожидаемым запуском в четвертом квартале 2026 года.

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