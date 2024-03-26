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Депутат Бессараб призвала МВД изучить идею усилить контроль за мигрантами

Депутат Бессараб призвала МВД изучить идею усилить контроль за мигрантами

Российский парламентарий Светлана Бессараб поделилась собственной точкой зрения относительно возможности увеличения контроля за мигрантами, обратившись к правоохранительным органам с призывом рассмотреть подобные шаги.

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