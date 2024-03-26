Депутат Бессараб призвала МВД изучить идею усилить контроль за мигрантами

Российский парламентарий Светлана Бессараб поделилась собственной точкой зрения относительно возможности увеличения контроля за мигрантами, обратившись к правоохранительным органам с призывом рассмотреть подобные шаги.
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