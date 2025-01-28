Депутат Рады Дубинский: русскому языку нужно дать статус второго госязыка

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение о необходимости придания русскому языку статуса второго государственного на Украине.
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