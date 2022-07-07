РОСБАЛТ

781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Мелкопакостные выродки. Чем эти мелкие людишки живут?Кандидат в премье...
  • Александр
    Гейропа охренела. Жизнь и здоровье граждан променяли на откровенный идиотизм. Алчность превратила европейских политич...Bild: В Германии ...
  • Елена Князева
    Когда вместо головы жопа, так и случается.L’Espresso: Кипр ...

В России почти на 40% выросло число граждан, признанных банкротами

В России почти на 40% выросло число граждан, признанных банкротами

Число граждан РФ, признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, выросло на 37,8% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх