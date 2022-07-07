В России почти на 40% выросло число граждан, признанных банкротами

Число граждан РФ, признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, выросло на 37,8% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».
Число граждан РФ, признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, выросло на 37,8% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».
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