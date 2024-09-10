В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса

Жителей штата Вермонт власти призвали не выходить из дома в ночное время в связи с риском укуса комаров, которые могут переносить вирус восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), 10 сентября сообщает Vermont Public.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии