«Большая ошибка»: американцы готовы пересечь очередную красную линию Москвы

Сообщается, что администрация Байдена рассматривает возможность разрешить американским военным подрядчикам открыть свои предприятия на территории Украины с целью укрепления способности Киева обслуживать и ремонтировать системы вооружения, предоставленные Вашингтоном для борьбы РФ.
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