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Медведев назвал ложью обещания Великобритании помогать Украине 100 лет

Медведев назвал ложью обещания Великобритании помогать Украине 100 лет

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал ложью обещания Великобритании помогать Украине 100 лет, подчеркнув, что бывшая советская республика не протянет и 25.

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