Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал ложью обещания Великобритании помогать Украине 100 лет, подчеркнув, что бывшая советская республика не протянет и 25.
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