Экс-голкипер Гашек: НХЛ несет ответственность за жизни украинцев и россиян

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в социальной сети X раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за отсутствия санкций в отношении российских игроков, выступающих в Лиге во время специальной военной операции России на Украине.