РЭО рассказал о переработке пакетов сока и получении сырья для шариковых ручек

Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал имеющиеся технологии утилизации отходов в России и выявил производства, на которых из пакетов сока и молока получают сырье для создания шариковых ручек.
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