Концерт и награды от Шойгу: как прошел торжественный вечер в ЦАТРА в преддверии 8 марта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в канун 8 марта вручил награды женщинам-военнослужащим. Поздравляя с праздником представительниц прекрасного пола, министр обороны отметил и заслуги матерей, воспитавших нынешних солдат, и жен, которые их ждут дома.