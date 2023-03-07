Наш потерянный мир

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Концерт и награды от Шойгу: как прошел торжественный вечер в ЦАТРА в преддверии 8 марта

Концерт и награды от Шойгу: как прошел торжественный вечер в ЦАТРА в преддверии 8 марта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в канун 8 марта вручил награды женщинам-военнослужащим. Поздравляя с праздником представительниц прекрасного пола, министр обороны отметил и заслуги матерей, воспитавших нынешних солдат, и жен, которые их ждут дома.

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