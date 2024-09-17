В Челябинской области обвалились объемы многоэтажного жилищного строительства

Площадь строительства МКД на Южном Урале снизилась в полтора раза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за январь-август 2024 года на территории Челябинской области введено в действие 7 тысяч 765 жилых домов, в том числе застройщиками-юридическими лицами – 410 домов, населением – 7 тысяч 355 домов.