«Кайсар» просматривает воспитанника «Тараза» Горшунова

«Кайсар» просматривает 19-летнего полузащитника Елисея Горшунова. Игрок – воспитанник «Тараза», в минувшем сезоне выступал в молодежной команде из Первой лиги.
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