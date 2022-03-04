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«Кайсар» просматривает воспитанника «Тараза» Горшунова

«Кайсар» просматривает 19-летнего полузащитника Елисея Горшунова. Игрок – воспитанник «Тараза», в минувшем сезоне выступал в молодежной команде из Первой лиги.

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