Лебедев: в Одесской области попал под удар центр подготовки диверсантов

В ночь на пятницу ВС РФ ударили по центру подготовки украинских диверсантов-подводников, расположенному на территории города Черноморск Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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