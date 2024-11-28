Из-за потопов и грядок враждуют жительницы поселка Садовый под Новосибирском

Героинями ток-шоу могли бы стать две жительницы поселка Садовый под Новосибирском. Женщины отравляют друг другу жизнь многочисленными придирками, договориться – никак не получается, склокам и скандалам нет конца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии