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Вечерний Новосибирск

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Из-за потопов и грядок враждуют жительницы поселка Садовый под Новосибирском

Из-за потопов и грядок враждуют жительницы поселка Садовый под Новосибирском

Героинями ток-шоу могли бы стать две жительницы поселка Садовый под Новосибирском. Женщины отравляют друг другу жизнь многочисленными придирками, договориться – никак не получается, склокам и скандалам нет конца.

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