В Иркутске Всероссийская акция «Студенческий десант» стартовала в Центре кинологической службы

В преддверии Дня российского студенчества МВД России традиционно проводит акцию «Студенческий десант», в рамках которой молодежь знакомится со структурой и особенностями работы различных подразделений полиции.
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