Гражданам стран, где разрешена смена пола, хотят запретить усыновлять детей из России

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что решение о запрете усыновления детей из России иностранными гражданами стран, где разрешено менять пол, нашло широкую поддержку.