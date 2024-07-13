Гражданам стран, где разрешена смена пола, хотят запретить усыновлять детей из России

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что решение о запрете усыновления детей из России иностранными гражданами стран, где разрешено менять пол, нашло широкую поддержку.
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