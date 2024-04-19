Строительство является локомотивом экономики Крыма

Такой вывод сделал президент страны во время беседы с руководителем региона. В докладе Владимиру Путину Сергей Аксенов приводил все сравнения с 2014 годом, чтобы, как он уточнил, показать динамику развития региона за десять лет.
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