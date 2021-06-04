Руководство Турции упростило правила въезда для путешественников из РФ

С начала первого летнего месяца 2021 года начали действовать измененные правила въезда на турецкую территорию путешественников, которые уже побороли COVID-19 и сделали прививку от коронавирусной инфекции.
Популярные статьи
- Журналист Бабченко: британский эсминец Defender способен «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью»
- Ветеран ополчения «Клим»: если ВСУ пойдут в наступление в Донбассе, война закончится в Киеве
- Депутат бундестага Крупалла назвал «безумием» идею о компенсациях Украине по «Северному потоку – 2»
Свежие комментарии