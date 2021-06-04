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Руководство Турции упростило правила въезда для путешественников из РФ

Руководство Турции упростило правила въезда для путешественников из РФ

С начала первого летнего месяца 2021 года начали действовать измененные правила въезда на турецкую территорию путешественников, которые уже побороли COVID-19 и сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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