Российский военный комплекс подавляет сигналы "Старлинка"

В России началось серийное производство комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», предназначенного для противодействия спутниковой системе Starlink, которую активно используют Вооружённые силы Украины.
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