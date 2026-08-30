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Журнал «Профиль»

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Автомобили Hyundai, KIA и GAC чаще всего отзывали в России в 2025 году

Автомобили Hyundai, KIA и GAC чаще всего отзывали в России в 2025 году

У Hyundai отозвали почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания, у KIA – более 55 тысяч по той же причине, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

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