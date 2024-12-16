Новогоднее волшебство: когда можно увидеть Армению цветущей

Главная новогодняя ёлка Армении вошла в топ-3 самых высокий красавиц страны.Главная новогодняя ёлка Армении, расположенная на площади Республики в Ереване, заняла третье место среди самых высоких елок в СНГ, ее высота составляет 37 метров, а украшения имеют разнообразный дизайн.
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