Новогоднее волшебство: когда можно увидеть Армению цветущей

Главная новогодняя ёлка Армении вошла в топ-3 самых высокий красавиц страны.Главная новогодняя ёлка Армении, расположенная на площади Республики в Ереване, заняла третье место среди самых высоких елок в СНГ, ее высота составляет 37 метров, а украшения имеют разнообразный дизайн.