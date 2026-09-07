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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о 2-м тайме «Зенита» против ЦСКА: «Подобное уже случалось, просто раньше были победы и проблемы в игре не бросались в глаза»

Андрей Аршавин оценил поражение «Зенита» от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ. «Во втором тайме против армейцев «Зенит» показал свою худшую версию.

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