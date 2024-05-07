Газовое оборудование проверят в жилых домах Солнечногорска в мае

Техническое обслуживание газового оборудования проведут в жилых домах Солнечногорска в мае. Во время обследований специалисты осмотрят оборудование на предмет герметичности и работоспособности всех газовых узлов.
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