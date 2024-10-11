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Царьград

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Сербия подписала декларацию с осуждением России. Вучич объяснил решение

Сербия подписала декларацию с осуждением России. Вучич объяснил решение

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он решил подписать декларацию по Украине с осуждением России.

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Комментарии
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Ф
Фил
Тяжело, тебе ДЕБИЛУ, без мозга жить. Если родился ДЕБИЛОМ,ДЕБИЛОМ и сдохнешь.
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10 час.
ВА
Василий Апрелов
Зря вы так скоро всё поймете если вы человек а не бот кремлёвские.
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9 час.
Sergiy Che
...жаль такие как ты не поймут никогда, что он просто сосалка пиндосского х...я
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8 час.

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