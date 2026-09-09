Кривоносов считает, что туристический налог нуждается в корректировке

Механизм взимания туристического налога нуждается в серьезной корректировке. Об этом «Парламентской газете» заявил зампред Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов («Единая Россия»).
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