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Царьград

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Синоптик Пулин: Екатеринбург пережил аномально теплую декаду сентября

Синоптик Пулин: Екатеринбург пережил аномально теплую декаду сентября

В Свердловской области первая декада сентября отметилась аномальным теплом и дефицитом осадков. Средняя температура в Екатеринбурге за этот период достигла +16,2 °C, превысив климатическую норму на 3,4 градуса.

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