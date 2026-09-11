Синоптик Пулин: Екатеринбург пережил аномально теплую декаду сентября

В Свердловской области первая декада сентября отметилась аномальным теплом и дефицитом осадков. Средняя температура в Екатеринбурге за этот период достигла +16,2 °C, превысив климатическую норму на 3,4 градуса.
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