Рубио: Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио после телефонной беседы с главой министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине.
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